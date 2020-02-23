В России прошла акция «Герои нашего времени»

В День защитника Отечества активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели в российских городах акцию «Герои нашего времени» в память о российских героях, погибших в Сирии. В частности, мероприятия прошли на Камчатке, а также в Воронежской и Ульяновской областях.

На малой родине Героев России Марата Ахметшинана – в Камчаткском крае, Романа Филипова – в Воронежской области и Ряфагатя Хабибуллина – в Ульяновской области были организованы выставки фотографий о жизни и подвиге каждого военного.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», несколько сотен молодогвардейцев выстроились в форме медали «Золотая звезда», после чего они выпустили в небо воздушные шары со словами «Помним и гордимся».

«В акции приняли участие почти 400 человек. За героизм, мужество и отвагу Ахметшин, Филипов и Хабибуллин были посмертно награждены званием Героев РФ. Проявленный ими героизм можно сравнить с подвигом наших дедов в Великую Отечественную войну, ведь они при исполнении воинского долга проявили личное мужество и преданность своей Родине», – подчеркнул член координационного совета МГЕР Динар Бариев.

«Единая Россия» запустит проект по увековечиванию памяти Героев РФ в регионах. Завершить работу планируется к 30-летию учреждения звания «Герой России», которое будет отмечаться в 2022 году. Эта работа будет проводиться совместно с Ассоциацией Героев России, обладающей полной базой Героев РФ. По состоянию на конец прошлого года в России насчитывалось 1109 Героев РФ, из них 466 человек живы, 643 человека ушли из жизни.

Напомним, уроженец Камчатки, капитан-артиллерист Марат Ахметшин погиб в июне 2016 года в Пальмире. Он вступил в бой с превосходящими силами противника: две сотни террористов против него одного. Отражая атаку боевиков, он смог уничтожить несколько боевых машин, но был смертельно ранен.

Уроженец Воронежа Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в небе над провинцией Идлиб на северо-западе Сирии. Он подорвал себя гранатой перед боевиками ИГИЛ* (запрещенная в России организация), которые пытались взять сбитого летчика в плен.

Уроженец Ульяновской области полковник Ряфагать Хабибуллин прошел две Чеченские войны и Южную Осетию. Погиб 8 июля 2016 года в сирийской провинции Хомс при выполнении боевого задания в возрасте 51 года.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

Кроме того, в воскресенье жители Сирии поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.