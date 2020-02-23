Сирийцы поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.

В мероприятии принял участие вице-мэр Алеппо Абду Салам Ашшехаби, который выразил признательность сирийского народа за помощь в борьбе с терроризмом, в частности, в освобождении Алеппо от боевиков.

«Поздравляю всех с великой победой, которую мы одержали совместно в районе Алеппо. Именно этот район, где мы сейчас находимся, подвергся сильным разрушениям», – приводит его слова ТАСС.

«Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником – Днем защитника Отечества. Помощь российских военных нельзя недооценить, им благодарны все жители и нашего города, и провинции, и страны. Желаю всем российским военным мира и благополучного возвращения домой», – заявил вице-мэр.

Поблагодарили и поздравили российских военных и простые жители района. «Мы благодарны российским военным за все то, что они сделали для нас и продолжают делать. Мы присоединяемся к поздравлениям с русским праздником Дня защитника Отечества. Желаем всего самого лучшего в этот день не только тем россиянам, которые проходят сейчас службу в Сирии, но и всем тем, кто находится в России», – сказал местный житель Радий Хамшо.

Как отмечает «Царьград», в российских соцсетях живо откликнулись на поздравления и ответили тем же. «Спасибо, парни, и мира вам», – написал Роман Сергиенко.

«Всех с праздником! Мира, счастья, здоровья!!! Сирии – скорейшей победы!!!» – пишет Инна Ханавина.

Напомним, президент России Владимир Путин в воскресенье возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.