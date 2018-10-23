Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Сегодня все мы наслышаны о подвигах российских военнослужащих в Сирии. О них активно рассказывают как телевидение и другие СМИ, так и руководство страны.

Все мы знаем и о лётчике Романе Филипове, принявшем после крушения самолёта бой с террористами и подорвавшем себя вместе с ними гранатой, и о «Русском Рэмбо» авианаводчике Александре Прохоренко, который, оказавшись в окружении боевиков ИГИЛ*, вызвал огонь авиации на себя, когда у него заканчивались боеприпасы, и об артиллеристе Марате Ахметшине в одиночку отражавшем атаку примерно 200 игиловцев и их бронетехники, и о многих других.

И тот факт, что в нашей стране сейчас знают и активно рассказывают уже не только о подвигах времён Великой Отечественной войны, но и о современных российских героях – это замечательное явление. В России долгое время о героизме своих солдат говорили скупо, редко и с неохотой.

Виной тому и переходный период после распада СССР, и наплевательское отношение к армии и ее имиджу, сложившееся в 1990-е годы, и критика как афганской, так и чеченских кампаний. Кстати, критика военных операций США, воистину очень спорных, как-то никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски, выдающемся поступке своих современных военных. И вот в последние годы ситуация коренным образом изменилась, наконец, и в нашей стране.

Конечно, основным толчком для такой перемены послужила операция российских войск в Сирии. Однако начался этот процесс куда более давно… После подвига шестой роты псковских десантников в далеком 2000 году.

Ровно 19 лет назад в ночь с 29 февраля на 1 марта шестая рота 104-го полка 76 (Псковской) дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, на высоте 776. Тогда 90 российским десантникам противостояло отборное подразделение из 1,5-2,5 тыс. (по разным данным) террористов, укомплектованное в том числе наемниками из арабских стран и возглавляемое такими полевыми командирами, как Шамиль Басаев, Хаттаб, Руслан Гелаев, Идрис и др.

Бой продлился почти сутки. Боевики, как до начала атаки, так и во время нее неоднократно предлагали десантникам сдаться и пропустить их, суля не только сохранение жизней, но и деньги. Однако шестая рота не отступила, а когда силы уже были на исходе один из командиров вызвал огонь артиллерии на себя (по разным данным, это был или подполковник Марк Евтюхин – комбат, взявший командование ротой на себя после ранения её командира, или уже после гибели Евтюхина капитан Виктор Романов – приданный роте арткорректировщик), как это впоследствии делали и российские герои в Сирии. Ценой своих жизней – лишь шестеро человек из всей роты выжили – десантникам удалось не допустить прорыва боевиков, которые потеряли около 500 человек убитым и чуть ли не тысячу ранеными.

Указом президента РФ от 12 марта 2000 года 22 десантникам (21 – посмертно) было присвоено звание Героя России, а остальные 68 (63 – посмертно) награждены орденами Мужества. Также было принято решение о создании памятника героям в Псковской области.

На эту тему

Однако затем о шестой роте как руководство страны, так и медиа вспоминали довольно редко и неохотно, из-за чего ее подвиг нередко называли «забытым», да и о нем действительно знали поначалу не очень многие россияне. Причина этому – вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа – как так вышло, что десантники оказались одни против превосходящих сил противника, а федеральные войска смогли подойти на их позиции лишь ко 2 марта. Кроме сложной оперативной обстановки многие винят в этом военное командование, допустившее серьезные ошибки. Собственно, сам Владимир Путин еще в 2000 году, принеся извинения родственникам погибших, говорил о «грубых просчетах, которые приходится оплачивать жизнями русских солдат».

Тем не менее, никакие просчеты командования никак не умаляют самого подвига шестой роты, остановившей боевиков, прорывавшихся в Дагестан, чтобы затем рассеяться на территории России и совершать теракты. И, в том числе благодаря усилиям активистов, он все-таки не был забыт и постепенно популяризировался и доносился до общества.

Появлялись памятные плиты в городах, где остались семьи героев, их именами называли улицы (в том числе в 2008 году в Грозном по инициативе Рамзана Кадырова), появлялись такие фильмы, как «Честь имею» в 2004 году, «Грозовые ворота» и «Прорыв» в 2006, и «Русская жертва» в 2008. А совсем недавно, в прошлом году Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий в честь 20-летия подвига псковских десантников, а также поставил их в пример молодёжи во время своей ежегодной большой пресс-конференции.

Не должен быть этот подвиг забыт и сегодня. Тем более, что это был один из первых примеров героизма российских военных уже в XXI, и именно из него, в определенной степени, выросли и новые подвиги, например, в той же в Сирии. И даже тот факт, что некоторые из них точно также вызывали огонь на себя, вполне может свидетельствовать, что они вдохновлялись примером шестой роты.