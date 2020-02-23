Саакашвили решил защитить сына от проникновения коронавируса из Ирана

Скрывающийся от грузинского правосудия на Украине экс-президент Михаил Саакашвили призвал власти Грузии закрыть страну для иранцев, чтобы спасти население, в том числе его собственного сына, от проникновения коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Правительство Грузии должно закрыть авиасообщение с Ираном и сократить попадание в Грузию граждан этой страны», где активно распространяется коронавирус, заявил он.

По его словам, в марте в связи с праздником Новруз в Грузии «традиционно ожидают от 40 до 50 тыс. иранцев».

«Это (допустить иранцев) категорически исключено, это жизненно важно, чтобы избежать большой эпидемии», – сказал он.

Саакашвили при этом предложил не считать его ксенофобом.

«Это касается всех. В Тбилиси живет и учится мой сын. Там живут и ваши дети, вы сами живете. У Грузии с Ираном активное авиасообщение, его надо немедленно приостановить, временно запретить иранцам въезд в Грузию», – заявил он.

Саакашвили отметил, что «так поступают США и совершенно неприемлемая для Грузии Россия, которая для себя поступает правильно».

В прошлом году Грузию посетило более 140 тыс. граждан Ирана.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна делает все необходимое для превенции коронавируса.

Ранее Грузия приостановила до конца марта авиасообщение с Китаем. Аналогичного решения по Ирану пока нет.

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