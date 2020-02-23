Минздрав КБР решил наказать выпивавших на работе врачей-педиатров

Руководство Терской районной больницы и поликлиники накажут после появления в Сети видео, на котором врачи в рабочее время распивают алкоголь, сообщило министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел в педиатрическом отделении поликлиники Терской районной больницы. Женщина зашла в кабинет к врачам, где они обедали. Как заявляет автор видео, медики спрятали от нее бутылку шампанского. Видео опубликовано на You-Tube-канале «Регион Online».

«Произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания. Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Также будет проведена проверка медучреждения, по результатам которой будут приняты меры в отношении руководства центральной районной больницы.

В ноябре в Воронежской области врач-рентгенолог не смогла сделать ребенку снимок из-за сильного алкогольного опьянения.