Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области

В Семилукской больнице в Воронежской области врач-рентгенолог не смогла сделать пациенту снимок из-за сильного алкогольного опьянения.

Главврач больницы Алексей Акульшин сообщил, что в тот же день «врач была отстранена от работы», передает портал «360».

Кроме того, «была вызвана полиция, проведено освидетельствование».

Медика уволили; в объяснительной она написала, что причиной инцидента стала трудная личная ситуация.

Пациентам принесли извинения. В данный момент больница работает в обычном режиме.

В Сети также появилось видео, снятое пациентами (согласно закону о СМИ, газета ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за содержания мата).

На кадрах запечатлено, как на кушетке сидит женщина в белом халате. Она не реагирует на происходящее в кабинете.

«Вот пришли на снимок, сделать ребенку рентген. Вот она сидит (...) Что с тобой делать? Ну, тут не с кем общаться – это просто зомби», – слышен голос за кадром.

Ранее пациентка ставропольской больницы сняла на видео пьяного гинеколога. До этого пациенты обвинили врача из Дзержинска в том, что он принимал пациентов пьяным.