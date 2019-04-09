Врач из Дзержинска принимал пациентов пьяным

Жительница Дзержинска пожаловалась на дежурного врача городской больницы, который принимает пациентов в реанимационном отделении в нетрезвом состоянии.

Нижегородка выложила видео во «ВКонтакте», на котором врач приемного покоя больницы не может удержаться на ногах и падает возле входа. На видео отчетливо слышно несвязную речь медика, передает РЕН ТВ.

На вопрос способен ли врач принять мать автора видео, он отвечает: «Конечно, сейчас я запишу, как положено». После этого врач обращается к коллеге и просит принять пациенту.

Медик попытался оправдать свое состояние тем, что возле отделения скользкая дорога.

«Упал прямо в яму. Скользко», – сказал врач.

Посмотревшие видео нижегородцы разошлись во мнениях, действительно ли стоило привлекать внимание к этой проблеме. Нашлись также те, что уже сталкивался ранее с этим врачом.

«В таком же состоянии моего отца в реанимации принимал... Не спасли», «И моего брата», – рассказали жители Дзержинска.

Ранее в Сеть попало видео на котором врач скорой помощи проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ботинком, после чего был уволен.