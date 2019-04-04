Проверившего ногой состояние пациента врача скорой уволили

В Благовещенске уволили врача скорой помощи, который решил проверить состояние пациента, дотронувшись до его головы ногой в ботинке; главный врач городской станции скорой медицинской помощи Игорь Никишов извинился за действия бывшего подчиненного, сообщили в минздраве Амурской области.

В минздраве Приамурья сообщили, что «пациент был доставлен в наркологию, от лечения отказался, ушел домой», передает РИА «Новости».

Со ссылкой на главного врача городской станции скорой помощи Игоря Никишова в ведомстве уточнили, что врач, который произвел «осмотр» ногой, проработал на станции несколько лет.

«Данный поступок шокировал наш коллектив. У нас не хватает кадров, но это не значит, что мы намерены терпеть в своих рядах сотрудника, способного так запятнать белый халат. Доктор уволен», – процитировали Никишова в министерстве.

Главврач подчеркнул также, что его бывшего подчиненного не оправдывает спасение нескольких десятков жизней за годы работы.

«Безусловно, этот случай станет предметом тщательного служебного расследования. Мне очень жаль, что в нашем учреждении произошло такое ЧП. Приношу свои извинения», – добавил Никишов.

Он подчеркнул, что во время проверки оценят действия всех медиков, которые «могли бы пресечь выходку врача».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как врач скорой помощи несколько раз пошевелил голову лежащего на земле мужчины носком ботинка.

Публикация от Лучшая Барахолка Белогорска (@belogorsk_baraxlo) 4 Апр 2019 в 1:56 PDT

Напомним, свердловская прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором пенсионерка вынуждена на коленях спускаться со второго этажа больницы в Первоуральске.