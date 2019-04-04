Прокуратура проверит уральскую больницу, где пенсионерка спускалась по лестнице на коленях

Свердловская прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором пенсионерка вынуждена на коленях спускаться со второго этажа больницы в Первоуральске, сообщила представитель регионального надзорного ведомства Марина Канатова.

«Прокуратура Первоуральска проводит проверку о соблюдении законодательства об охране жизни и здоровья и оказании медпомощи. Мы будем устанавливать, по каким причинам не работал лифт, потому что там лифт имеется, но находился, видимо, в неработающем состоянии», – сказала Канатова РИА «Новости».

Ранее в сообществе «Инцидент. Первоуральск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечетлено, как пожилая женщина на коленях с спускается по лестнице из травпункта, расположенного на втором этаже первоуральской больницы. За кадром говорится, что подъемник не работает, и никто не спешит им на помощь.

Между тем, в городской администрации пояснили, что подъемник для маломобильных граждан работает, но чтобы им воспользоваться, нужно обратиться за помощью в регистратуру, чего пенсионерка не сделала.

«В 2015 году установили подъемник для маломобильных групп населения. И он работает. Но, чтобы им воспользоваться, единственное препятствие, нужно зайти в регистратуру и попросить специально обученных людей, чтобы помогли воспользоваться им. В этой истории пациентка почему-то не воспользовалась своим правом», – сказали в администрации.

Там также добавили, что глава Первоуральска Игорь Кабец даст поручения главному врачу усилить информирование населения о возможностях горбольницы.

Отметим, что это не первый подобный случай. В прошлом году в Мордовии в районной больнице из-за неработающего лифта 70-летней пациентке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице, чтобы добраться от врача к выходу.