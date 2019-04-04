Прокуратура проверит уральскую больницу, где пенсионерка спускалась по лестнице на коленях

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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Зеленский приоткрыл «политическое лицо»

В случае избрания Зеленский может оказаться даже более агрессивным лидером, чем ПорошенкоФото: «Слуга народа»/Студия Квартал-95
Впервые с начала избирательной кампании Зеленский позволил себе грубый выпад против Москвы. Правда, сделал это не сам, а устами одного из советников, назвавшего российскую власть «врагом». Кроме того, среди вероятных членов его команды появились бывшие соратники Порошенко. Несмотря на последние заявления, «пророссийский» Юго-Восток страны будет вынужден голосовать за Зеленского, чтобы не оставить у власти нынешнего президента.  Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...

Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...
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            Прокуратура проверит уральскую больницу, где пенсионерка спускалась по лестнице на коленях

            4 апреля 2019, 09:01

            Текст: Алина Назарова

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            Свердловская прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором пенсионерка вынуждена на коленях спускаться со второго этажа больницы в Первоуральске, сообщила представитель регионального надзорного ведомства Марина Канатова.

            «Прокуратура Первоуральска проводит проверку о соблюдении законодательства об охране жизни и здоровья и оказании медпомощи. Мы будем устанавливать, по каким причинам не работал лифт, потому что там лифт имеется, но находился, видимо, в неработающем состоянии», – сказала Канатова РИА «Новости».

            Ранее в сообществе «Инцидент. Первоуральск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечетлено, как пожилая женщина на коленях с спускается по лестнице из травпункта, расположенного на втором этаже первоуральской больницы. За кадром говорится, что подъемник не работает, и никто не спешит им на помощь.

            Между тем, в городской администрации пояснили, что подъемник для маломобильных граждан работает, но чтобы им воспользоваться, нужно обратиться за помощью в регистратуру, чего пенсионерка не сделала.

            «В 2015 году установили подъемник для маломобильных групп населения. И он работает. Но, чтобы им воспользоваться, единственное препятствие, нужно зайти в регистратуру и попросить специально обученных людей, чтобы помогли воспользоваться им. В этой истории пациентка почему-то не воспользовалась своим правом», – сказали в администрации.

            Там также добавили, что глава Первоуральска Игорь Кабец даст поручения главному врачу усилить информирование населения о возможностях горбольницы.

            Отметим, что это не первый подобный случай. В прошлом году в Мордовии в районной больнице из-за неработающего лифта 70-летней пациентке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице, чтобы добраться от врача к выходу.


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