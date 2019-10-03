Пациентка ставропольской больницы сняла на видео пьяного гинеколога

Пациентка одной из больниц Ставропольского края сняла на видео нетрезвого гинеколога, к которому пришла на прием.

Инцидент произошел в районном медучреждении в селе Степное. Отмечается, что женщина пришла на прием к врачу Алиханову Магомеду, однако застала его в пьяном виде. Алиханов, нецензурно выражаясь, отказал пациентке в приеме, сообщает readovka.ru.

В ГБУЗ СК Степновской районной больнице комментировать ситуацию отказались.

Ранее пациенты обвинили врача из Дзержинска в том, что он принимал пациентов пьяным.