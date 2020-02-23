Российские ВКС следят за потерянной 12 лет назад американским астронавтом сумкой

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (входит в ВКС России) до сих пор следят за сумкой, которую потеряла почти 12 лет назад во время выхода в открытый космос астронавт НАСА Хайдемари Стефанишен-Пайпер, сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

«Одна из американских астронавтов потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находится у нас в каталоге учтенные», – передает ТАСС слова Фаттахова в эфире программы «Военная приемка» на канале «Звезда».

По его словам, все объекты космического мусора, каталогизированы, находятся на сопровождении контроля космического пространств.

Стефанишен-Пайпер совершила выход в открытый космос вместе с напарником Стивом Боуэном в ноябре 2008 года. В ее сумку с инструментами попала смазка из смазочного пистолета. Пока астронавт чистила инструменты, сумка улетела в открытый космос. В результате ей пришлось пользоваться оборудованием своего коллеги.

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