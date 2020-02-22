МВФ оценил ущерб от коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса будет стоить мировому ВВП около 0,1 процентного пункта роста, если события будут развиваться по базовому сценарию, Китай потеряет около 0,4 процентного пункта ВВП в сравнении с прогнозом фонда в январе, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«В нашем текущем базовом сценарии... экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате воздействие на мировую экономику будет относительно незначительным и кратковременным», – передает РИА «Новости» слова Георгиевой.

«При этом сценарии рост к 2020 году для Китая составит 5,6%. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе WEO. Глобальный рост будет примерно на 0,1 процентного пункта ниже», – сказала глава МВФ.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в организации обеспокоены числом случаев коронавируса «без четкой эпидемиологической связи».

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