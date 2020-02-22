В ВОЗ обеспокоились случаями коронавируса «без четкой эпидемиологической связи»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в организации обеспокоены числом случаев коронавируса «без четкой эпидемиологической связи», которые были зарегистрированы за границами КНР.

Слова главы ВОЗ приводятся в Twitter организации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями».

На данный момент за пределами Китая зафиксировано 1 тыс. 200 случаев коронавируса в 26 странах, восемь человек погибли, на африканском континенте подтвержден один случай заболевания.

По оценкам ВОЗ, у более 80% пациентов с коронавирусом заболевание проходит в легкой форме, они поправятся.

Однако подчеркивается, что наибольшую обеспокоенность в организации по-прежнему вызывает возможное распространение коронавируса в странах со слабой системой здравоохранения.

Для того, чтобы обеспечить готовность африканских стран к возможной эпидемии на континенте, ВОЗ нанял двух специальных представителей по коронавирусу. Также организация опубликовала специальный план по готовности и реагированию на распространение заболевания, где призвала международное сообщество направить на поддержку стран, «особенно наиболее уязвимых», 675 млн долларов.

Ранее сообщалось, что за сутки жертвами коронавируса в Китае стали более 100 человек.

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