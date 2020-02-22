Кравчука возмутил прогноз о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук не поверил словам замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о том, что пенсии украинских граждан вскоре могут снизиться.

В комментарии НСН Кравчук назвал заявление представителя украинского министерства «самым настоящим фейком» и признался, что о возможности снижения пенсий слышит впервые.

По его словам, он общался с «людьми на вершине власти – нигде об этом речи не идет».

Бывший президент Украины подчеркнул, что снижение выплат может стать серьезным вызовом для власти.

«У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу», – добавил Кравчук.

Ненюченко ранее заявила, что в будущем пенсии в стране снизятся. Уже сейчас, по данным украинских властей, 82,7% украинских пенсионеров получают выплаты меньше прожиточного минимума, то есть до 4 тыс. гривен (почти 10,5 тыс. рублей).

Между тем украинский экономист Борис Кушнирук не исключил, что украинцы с российским гражданством смогут получать выплаты из пенсионных фондов обоих государств.