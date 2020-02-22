Украинцам с российским паспортом рассказали о возможности получать две пенсии

Украинский экономист Борис Кушнирук не исключил, что украинцы с российским гражданством смогут получать выплаты из пенсионных фондов обоих государств.

По его словам, сделать это будет не так просто – необходимо дополнительное соглашение между странами.

«Пенсию выплачивает государство, куда человек делал пенсионные отчисления, но исходя из своих финансовых возможностей, а не той страны, гражданство которой получит пенсионер», – сказал экономист в комментарии Ura.ru.

При этом страна, в которой человек проживал, будет выплачивать отчисления, а государство, где он проживает в данный момент, делает выплаты из местных социальных фондов.

Эксперт отметил, что ранее такое соглашение было заключено между Украиной и Израилем. Без дополнительных выплат от государства, гражданство которого получил пенсионер, он не сможет выжить в новой стране, так как там, как правило, выше цены, подчеркнул экономист.

Ранее замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что в будущем пенсии в стране снизятся. Уже сейчас, по данным украинских властей, 82,7% украинских пенсионеров получают выплаты меньше прожиточного минимума, то есть до 4 тыс. гривен (почти 10,5 тыс. рублей).