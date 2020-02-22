Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Турции Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, беседа министров состоялась около 14.00 мск, стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

«В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по телефону заявил о необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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