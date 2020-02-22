Взрыв газа произошел в доме в Ростовской области

Два человека погибли и еще двое пострадали при взрыве бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, «пострадали четыре человека, из них двое погибли», передает РИА «Новости».

Из дома после взрыва и пожара эвакуированы 49 человек, они находятся в пункте временного размещения.

Ранее в результате взрыва в жилом доме в Махачкале пострадал ребенок.