В результате взрыва в жилом доме в Махачкале пострадал ребенок

В подвале жилого дома в Махачкале произошел взрыв бытового газа, два человека пострадали, в том числе ребенок, который проходил мимо, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Взрыв произошел в доме 53 по улице Гамидова. В результате хлопка газовоздушной смеси на первом этаже пятиэтажного дома оказалась выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами, передает ТАСС.

«Пострадал проходивший мимо ребенок, он госпитализирован», – сказал представитель МЧС.

Также пострадал еще один взрослый.

Пожара не было, несущие конструкции дома не повреждены.

Ранее на этой неделе два человека в Череповце пострадали от взрыва при попытке вскрыть сейф.