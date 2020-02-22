Малышева рассказала о клятве госпитализированного Диброва

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева навестила своего коллегу по Первому каналу Дмитрия Диброва, который был госпитализирован после микроинсульта.

Малышева рассказала в Instagram, что Дибров «больным не выглядит, но поклялся бросить курить».

Телеведущая также рассказала о питании коллеги, отметив, что у него на столе можно увидеть ростовские разносолы, армянскую брынзу и шоколадные конфеты.

Кроме того, Дибров собирается написать в больнице книгу и разучить что-то новое на банджо.

В ответ телеведущий опубликовал похожий снимок, заметив, что находится «под наблюдением профессора кардиологии Малышевой».

Ранее сообщалось, что у Дибрована подтвержден микроинсульт, медики рекомендуют госпитализацию на семь-десять дней.