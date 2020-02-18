У Диброва диагностировали микроинсульт

В ходе обследования у телеведущего Дмитрия Дибрована подтвержден микроинсульт, медики рекомендуют госпитализацию на семь-десять дней, сообщил представитель ведущего Табриз Шахиди.

«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации - семь-десять дней», - рассказал Шахиди РИА «Новости» .

По данным Telegram-канала Mash , журналиста госпитализировали из кинотеатра «Октябрь» во время фотосессии. У Диброва также обнаружена гипертоническая болезнь. По данным Mash, он находится в отделении интенсивной терапии, состояние оценивается как среднетяжелое.

Ранее Дибров сам рассказал о своей госпитализации.

В то же время эксперт заявлял, что причиной потери сознания телеведущего могла стать невылеченная гипертоническая болезнь.