Boeing заподозрили в обмане властей США

Федеральная прокуратура США расследует версию об умышленном обмане Федерального управления гражданской авиации США относительно программного обеспечения самолетов Boeing737 MAX, пишут СМИ.

В ходе допросов сотрудников Boeing прокуроры выясняли, сознательно ли пилот Марк Форкнер, тестировавший 737 MAX, сообщил неверную информацию о ПО, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

NYT сообщала, что Форкнер еще в 2016 году рассказывал коллегам о проблемах при тестировании системы коррекции маневрирования (MCAS).

Напомним, в январе Boeing впервые за 60 лет осталась без новых заказов на самолеты. 20 января Boeing прекратила сборку 737 MAX. Компания Boeing оказалась в кризисе после авиакатастроф лайнера 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.

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