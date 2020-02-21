В США вынесен приговор россиянке по делу о контрабанде кокаина

Федеральный суд в штате Вирджиния вынес приговор россиянке Мире Тэраде, признавшей вину в отмывании денег в деле о контрабанде наркотиков.

Суд приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы, решение огласил председательствующий судья Клод Хилтон, передает ТАСС.

Кроме того, россиянка должна будет выплатить штраф в размере 100 долларов, а также компенсировать ущерб в размере 78,3 тыс. долларов. Однако, как пояснил журналистам адвокат россиянки Джеффри Циммерман, штраф является по сути формальностью, и Тэрада не будет выплачивать эту сумму.

«У нее нет никаких денег, это просто часть процедуры», – подчеркнул он.

Согласно оценкам Циммермана, россиянка может выйти из американской тюрьмы уже через 17 месяцев за счет условно-досрочного освобождения. После этого она будет депортирована в Россию.

Обвинение требовало для Тэрады 3 года и 10 месяцев тюрьмы, но судья учел шесть месяцев, которые она провела в заключении в Финляндии.

Ранее в пятницу сообщалось, что Тэрада попросила суд приговорить ее к уже отбытому сроку в американской тюрьме.

В декабре Мира Тэрада (Оксана Вовк) которую экстрадировали из Финляндии в США, признала себя виновной в отмывании денег, однако при этом с нее сняли обвинения в контрабанде наркотиков.