Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

В Саудовской Аравии задумались о выходе из союза с Россией по добыче нефти, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Государство задумалось о выходе из контракта из-за ослабления мирового спроса, вызванного коронавирусом, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники американской газеты сообщили, что представители Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ планируют обсудить возможность сокращения добычи нефти еще на 300 тыс. баррелей в сутки, причем без координации с Россией и другими странами.

Неназванный чиновник из ОПЕК в разговоре с ТАСС заявил, что эти данные газеты – «полная чушь».

Еще один собеседник агентства пояснил, что «на сегодняшний день все обстоит как и прежде», о сокращениях речь не идет.

Третий высокопоставленный представитель ОПЕК уточнил, что страны альянса «вряд ли поддержат такое решение».

Распространение коронавируса привело к сокращению глобального спроса на нефть и вызвало противоречия между Россией и странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, пишет «Финмаркет». Россия и ОПЕК активно сотрудничали с декабря 2016 года, пытаясь добиться баланса на глобальном нефтяном рынке на фоне роста сланцевой добычи в США.

Разрыв Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с Россией еще больше ослабит способность ОПЕК влиять на мировые цены на нефть, отмечают эксперты.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пострадал мировой нефтяной рынок из-за нового китайского коронавируса.