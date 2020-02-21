Помпео назвал дату подписания США соглашения с «Талибаном»

Вашингтон собирается подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) 29 февраля, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

Заявление Помпео опубликовано в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В нем указывается, что американская сторона пришла к договоренности с представителями «Талибана» «по значительному и общенациональному сокращению насилия в Афганистане».

Ожидается, что 29 февраля между сторонами будет подписано соглашение.

После этого состоятся внутриафганские переговоры, на которых на основе соглашения будет предпринята попытка добиться прекращения огня в Афганистане.

Ранее министр армии США Райан Маккарти назвал договоренности о «снижении уровня насилия» началом достижения политического урегулирования ситуации в Афганистане.

Сообщалось также, что после заключения соглашения США приостановят значительное число операций в Афганистане.