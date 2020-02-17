США раскрыли информацию о соглашении с талибами

После заключения соглашения с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) США приостановят значительное число операций в Афганистане, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Его спросили, продолжатся ли контртеррористические операции, передает ТАСС.

Руководитель военного ведомства пояснил, что «не может говорить в деталях». Однако он сообщил, что США «договорились о некоторых вещах, которые не будут предпринимать».

По его словам, США собираются «отложить значительное число операций».