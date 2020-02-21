Завершена постройка ракеты «Протон-М» для запуска модуля «Наука»

Центр Хруничева изготовил ракету-носитель «Протон-М», с помощью которой будет запущен к Международной космической станции (МКС) многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Протон» для этого пуска уже изготовлен. МЛМ полетит, я уверен в этом», – передает ТАСС слова Рогозина на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков «Авиационное и космическое страхование в России».

Он подтвердил, что модуль планируется отправить на Байконур 19 марта этого года.

По его словам, Роскосмос консультирует США в разработке новых космических кораблей.

«Эти корабли американские нужны. Мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов. В этом нет ничего удивительного. Я вам даже могу сказать, что в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских и делает агрегаты для их пилотируемых кораблей», – сообщил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Рогозин уточнил, что речь идет об одном из агрегатов системы посадки для компании Boeing.

Ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен запуск на МКС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД