Гражданин США арестован в Москве за взяточничество

Басманный суд Москвы арестовал директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании, американца Джина Мирона Спектора до 14 апреля по делу о посредничестве во взятке.

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия», – передает РИА «Новости» решение судьи Валентины Левашовой.

Защита просила отпустить его под залог в 5 млн рублей. Адвокат Михаил Рат указал, что Спектор имеет финансовую возможность оплатить залог, который даже больше суммы ущерба по делу.

«В крайнем случае прошу избрать домашний арест, который он может отбывать в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте или в Москве, для чего готов приобрести квартиру в собственность или воспользоваться той, что находится в его долгосрочной аренде», – заявил адвокат.

По его словам, следствие не дало возможности собрать характеризующие Спектора данные – его доставили из другого региона, поэтому позиция не была сформирована. Адвокат подчеркнул, что Спектор не собирается покидать пределы страны, так как его супруга россиянка, а дети ходят в России в школу.

Американец хорошо говорит по-русски, он родился в Ленинграде, последние пять лет живет в Санкт-Петербурге. Сам Спектор заявил, что при обыске из его квартиры изъяли украшения, которые он дарил супруге.

Следствие считает, что помощника зампреда правительства Анастасия Алексеева в 2015-2016 годах получила взятку от некоего Якушкина в виде поездки на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские на общую сумму в 4 млн рублей. Спектор якобы выступал посредником в передаче взятки, он обвиняется в совершении преступления против государственной службы. Ему может быть назначено до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следствие потребовало арестовать Спектора и Алексееву.