ФСБ подтвердила задержание в Казани планировавших поездку в Сирию джихадистов

В Татарстане задержаны джихадисты, которые собирались выехать в Сирию для участия в международной экстремистской организации, сообщило управление ФСБ по региону.

Задержаны члены запрещенной в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра*», отметили в спецслужбе, передает РИА «Новости».

Члены группы планировали свершение тяжких общеуголовных преступлений, чтобы найти средства для поездки в Сирию и вступления в ряды международной террористической организации, уточнили в ФСБ.

Собраны доказательства о формировании на территории Татарстана ячейки запрещенного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Подозреваемые занимались вербовкой трех граждан России и одного гражданина Украины.

«Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии России проведены задержания лидера джихадистов и двух активных членов, осуществлены обыски в четырех установленных адресах, используемых членами религиозно-экстремистской группы. Обнаружено и изъято: религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации», – добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело против троих членов группы по статье «организация деятельности экстремистского сообщества». Также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сообщалось, что у троих задержанных нашли холодное оружие и религиозную литературу.