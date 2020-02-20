В Казани задержали троих экстремистов

Сотрудники регионального УФСБ задержали в Казани трех предполагаемых участников запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра*», сообщил информированный источник.

У подозреваемых нашли холодное оружие и религиозную литературу, сообщил собеседник «Интерфакса».

Возбуждено дело об организации и участии в деятельности экстремистской организации.

В среду в Москве и Подмосковье задержали семерых исламистов из международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат*» (запрещена в России).