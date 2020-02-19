Путин встретился с Грефом

Президент Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге краткую рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом.

«У Путина и Грефа состоялась краткая встреча», – сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча, по его словам, прошла без прессы.

Ранее пресс-секретарь Кремля заявлял, что на встрече может обсуждаться продажа акций банка правительству России.

Напомним, Минфин и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО «Сбербанк России». Отмечалось, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.