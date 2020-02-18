Немецкие власти открестились от плана «12 шагов» для мира в Донбассе

Германское правительство не участвовало в создании документа «12 шагов к усилению безопасности на Украине и в евроатлантическом регионе», опубликованного перед Мюнхенской конференцией, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Представители правительства Германии не были проинформированы об этой инициативе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Deutsche Welle.

В МИД Германии также заявили, что ослабление санкций против России не может произойти раньше выполнения Минских соглашений.

План по урегулированию ситуации в Донбассе был опубликован по итогам Мюнхенской конференции, проходившей 14-16 февраля. В документе представлены 12 пунктов урегулирования конфликта от известных международных экспертов из России, стран Запада и Украины. План предполагает более жесткий контроль Европы за исполнением Минских соглашений, также в нем говорится о постепенном снятии санкций с России.

Документ вызвал жесткую критику из-за его «антиукраинской» направленности. Через несколько часов текст плана был удален, однако позже его вернули.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе».