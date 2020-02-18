Терапевт предположил, что стало причиной обморока Диброва

Причиной потери сознания телеведущего Дмитрия Диброва могла стать невылеченная гипертоническая болезнь, которая вызвала чрезмерное повышение артериального давления, заявил врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

Вечером 17 февраля в кинотеатре «Октябрь» 60-летний Дмитрий Дибров упал в обморок, после чего его госпитализировали и обследовали. Причину потери сознания врачи пока так и не установили. Сам телеведущий рассказал, что ему дают лекарства для снижения давления, а причиной обморока он назвал старость.

«Видимо, у Диброва есть тяжелое течение нелеченной гипертонической болезни, а приступ с потерей сознания – это ишемическая мозговая атака, которая бывает во время гипертонических кризов (состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления – прим. ред.). Если не лечить гипертонию, то закончится это плачевно: у человека либо будет инсульт, либо внезапная смерть», – говорит Карабиненко.

Россияне действительно слабо представляют опасность гипертонической болезни (болезнь сердечно-сосудистой системы), говорит Карабиненко. На сегодняшний день это самая распространенное заболевание, от которого наивысшая смертность во всем мире, отмечает терапевт. Он также добавил, что данную болезнь необходимо лечить постоянно.

«Существует определенный возрастной барьер, 45-50 лет, когда в человеческом организме повышается вероятность развития сердечно-сосудистого заболевания. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. По наступлению такого возраста, особенно если человек себя плохо чувствует, в первую очередь нужно померить уровень артериального давления, затем измерить уровень сахара в крови, потому что еще и это может стать причиной потери сознания», – рассказывает Карабиненко.

Если человек падает в обморок, первым делом необходимо обеспечить упавшему покой, не позволять окружающим его «тормошить», а также самим не паниковать, рекомендует врач. Затем как можно скорее нужно вызвать скорую помощь. После больному стоит обеспечить доступ к свежему воздуху: расстегнуть ворот, чтобы не стягивало шею, и ждать приезда врачей.

Ранее кардиохирург Лео Бокерия заявил, какие сердечно-сосудистые заболевания наиболее часто встречаются у россиян. Оказалось, что самая распространенная болезнь – гипертония, которую он назвал «основным убийцей».