Бокерия назвал распространенные в России сердечно-сосудистые заболевания

Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями в России являются гипертония, варикозное расширение вен, аритмия и инфаркт миокарда, рассказал почетный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия.

«Основным «убийцей» является гипертоническая болезнь, так как она может привести к смерти мозга и параличу сердца. Гипертония опасна тем, что часто люди на протяжении долгого времени могут не догадываться о наличии болезни. Однако сегодня она очень хорошо лечится», – рассказал Бокерия, передает ТАСС.

Еще одно распространенное явление – варикозное расширение вен, оно чаще всего диагностируется у женщин. Оно может повлечь за собой образование тромбов.

«Также часто встречаются аритмия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда. Раньше из-за большого числа пациентов, страдающих ревматизмом, был широко распространен приобретенный порок сердца», – указал кардиохирург.

Бокерия также отметил, что при большой нагрузке возрастает масса миокарда – сердечной мышцы.

«[Наносят наибольший ущерб] виды спорта, где есть тяжелые нагрузки, например, пауэрлифтинг, бег на длинные дистанции, плавание, те виды спорта, где преобладает развитие конкретной группы мышц», – добавил эксперт.

При больших нагрузках утолщение перегородки сердца может привести к смерти, отметил он. У профессиональных спортсменов масса сердца больше, чем у обычных граждан.

«Со временем увеличение объема миокарда неизбежно увеличивает и объем соединительной ткани на органе, что делает сердце менее выносливым. У спортсменов с большими нагрузками в течение длительного времени износ миокарда происходит быстрее», – объяснил Бокерия.

Кардиохирург рассказал, что для сохранения хорошего здоровья и самочувствия нужен здоровый сон, умеренное питание и хорошее настроение.

«Первая привычка – это хорошее настроение, позитивный настрой в жизни. Мое глубочайшее убеждение, что без этого ничего не получится. <...> Второе, на мой взгляд, – надо, чтобы у человека было интересное занятие, чтобы он мог что- то делать, создавать. У него должна быть возможность созидания. Люди, которые всю жизнь созидают, как правило, долго живут, если их не поражает какая-то тяжелая болезнь», – поделился наблюдениями Бокерия.

Еще одним важным компонентом для сохранения здоровья он назвал здоровый образ жизни.

«В первую очередь следует иметь в виду, что человеческий организм, как часы, – ему нужен подзавод, которым является сон. Хороший, глубокий сон, без помощи препаратов. Также не следует переедать и нужно систематически заниматься какой-либо физической активностью», – сказал кардиохирург.

Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в Абхазской АССР, он – один из ведущих кардиохирургов мира, является основоположником хирургического лечения нарушений ритмов сердца.

Бокерия создал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и угрожающих жизни желудочковых аритмиях. Провел несколько тысяч операций на открытом сердце.

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