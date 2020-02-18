Посол России в Польше назвал цель «переигрывания» истории

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал цель попыток ряда стран «переиграть» историю.

Андреев заявил, что оппоненты Москвы «постоянно пытаются задним числом «переиграть» историю, подогнать ее толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры: считают, что раз отношения с Россией сейчас плохие, значит, и роль нашей страны в истории следует рисовать исключительно в негативном виде», передает РБК.

Все это делается «с целью ослабить международные позиции современной России».

Посол отметил, что «решающая роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне – это важнейшая веха нашей истории». Тогда и для СССР, и для Польши «решался вопрос жизни и смерти, национального выживания».

«И в итоге оккупированные Германией европейские страны своей независимостью оказались обязаны в решающей степени «недемократическому» СССР, который, однако, в отличие от иных жертв германской агрессии – как демократических, так и не очень – готов был насмерть стоять за свою свободу и независимость, а заодно – так уж вышло – нес освобождение другим европейским странам, где сейчас так не любят об этом вспоминать», – заявил посол.

Напомним, в последнее время Польша регулярно выступает с заявлениями относительно якобы роли СССР в развязывании Второй мировой войны и в целом о действиях Советского Союза.

Например, в Варшаве заявили, что советские войска якобы намеренно задерживали освобождение Освенцима. В России эти слова назвали безответственными спекуляциями дилетантов. Также в Польше уверены, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией».

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