В Китае из-за вспышки коронавируса отменили 78 тыс. авиарейсов

Три китайских авиаперевозчика в период с 20 января по 13 февраля отменили более 78 тыс. рейсов и произвели возврат 13 млн билетов из-за вспышки в КНР заболевания, вызванного новым коронавирусом, заявил заместитель главы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь.

«Авиакомпании Китая пострадали из-за отмены рейсов и возврата билетов на фоне коронавируса. С 20 января по 13 февраля (период активных поездок по случаю празднования Нового года по лунному календарю) три авиаперевозчика КНР вернули 13 млн билетов и отменили 78 тыс. рейсов», – передает ТАСС слова главы Комитета.

По словам Жэнь Хунбиня, в этом году пассажиропоток в новогодний период (Новый год по лунному календрю наступил 25 января) снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«Поскольку новогодний сезон – это золотое время для авиационной промышленности, [негативный] эффект [от коронавируса] особенно заметен», – подчеркнул он.

Как отметил заместитель главы комитета, сфера туризма КНР также пострадала от вспышки заболевания. По его словам, были закрыты некоторые туристические достопримечательности, магазины, отели, десять туристических агентств в КНР приостановили свою деятельность.

«Влияние [вспышки коронавируса] на эти [две] отрасли все еще относительно велико», – сказал Жэнь Хунбинь.

Как сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, вирусом заразились 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек.

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