Временное правительство Ливии попросило помощи у российских компаний

Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади Аль-Хувейдж пригласил российские компании поучаствовать в восстановлении страны после достижения мира.

«Мы пригласим весь прочий мир для восстановления Ливии. Пользуясь случаем, я приглашаю российские компании принять участие в восстановлении Ливии, когда мы восстановим наш суверенитет», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, в правительстве хотят, чтобы государство изъяло оружие, после чего власти перейдут «к новому государству».

«И конечно, это государство будет дружественным к России, потому что Россия всегда играла позитивную роль», – добавил Аль-Хувейдж.

На прошлой неделе по итогам международной конференции в Берлине был принят документ, в котором участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии и предложили создать единое правительство, после чего начать реформы для восстановления государственности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД