В центре Млечного Пути зафиксировали странные движения газа

Японские астрономы обнаружили необычные движения газовых облаков в центре Млечного Пути, которые могут указывать на наличие необычных типов черных дыр.

Ученые обнаружили, что газовые облака вращаются вокруг объекта, который примерно в 10 тыс. раз по своей массе обгоняет Солнце, передает РИА «Новости».

Одно из облаков состоит из трех частей, при этом одна из них, вероятно, вращается вокруг черной дыры.

Это скопление газа имеет кольцеобразную структуру с очень крутым градиентом скорости, что предполагает наличие невидимого объекта. Если этим объектом является черная дыра, то ее гравитационный радиус (от центра до горизонта событий) немного превышает радиус Урана или Нептуна.

Обнаруженный японскими учеными объект – уже пятый по счету кандидат в черные дыры средней массы, расположенный в галактическом центре

Подобные черные дыры называются черными дырами средней массы. Это гипотетический объект, однако в последнее время ученые находят все больше свидетельств в пользу их существования.

Они составляют промежуточный класс между черными дырами звездной массы (самая большая имеет массу 62 Солнц) и сверхмассивными черными дырами, самые маленькие из которых достигают массы ста тысяч Солнц.

По мнению ученых, если будут разработаны методы надежного обнаружения черных дыр промежуточной массы, их окажется не так уж мало в центре нашей галактики.

Ранее ученые открыли первые невидимые звезды, а также обнаружили сжавшую Млечный Путь в «гармошку» невидимую галактику.