Ученые открыли первые невидимые звезды

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3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:03  |  vz.ru
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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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              Ученые открыли первые невидимые звезды

              3 февраля 2020, 15:49

              Текст: Елизавета Булкина

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              Европейский космический телескоп Gaia зафиксировал эффект гравитационного линзирования, благодаря чему астрономы выявили скрытую двойную звездную систему, исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

              С помощью телескопа Gaia ведутся детальные астрометрические наблюдения за звездами нашей Галактики с точной фиксацией их светимости, положения и параметров движения. В июле 2016 года было зафиксировано необычное поведение одной звезды – она быстро и резко меняла яркость, сообщает РИА «Новости».

              Через несколько недель эффект был замечен повторно. Ученые предположили, что дело не в самой звезде, а в невидимом объекте, гравитационно воздействующем на поступающий от звезды свет.

              Альберт Эйнштейн описал эффект искривления пространства-времени под действием скрытого массивного объекта – гравитационное линзирование – в 1912 году. Объект остается скрытым для аппаратуры, однако его сильная гравитация искажает свет расположенной за ним более яркой звезды, что свидетельствует о наличии такого объекта.

              Событие гравитационного линзирования 2016 года получило название Gaia16aye. Ученым удалось расшифровать его недавно. Невидимым объектом оказалась звезда, состоящая из двух красных карликов с массами 0,57 и 0,36 массы Солнца, вращающихся вокруг общего центра масс с периодом 2,88 земных года. Звездной системе было дано имя 2MASS19400112+3007533.

              «Мы вообще не видим эту двойную систему, а только эффекты, которые она создала, действуя в качестве линзы на фоновой звезде. Тем не менее, мы смогли определить период вращения системы, массы ее компонентов, их разделение, форму их орбит», – отметил Прземек Мруз астронома из Калифорнийского технологического института.

              Ученые смогли определить, что скрытый объект является именно двойной звездой, проанализировав характер изменения яркости звезды на фоне.

              При вращении такая система создает сложную систему небольших и быстродвижущихся гравитационных линз, которые вызывают резкие изменения в яркости более далекой звезды.

              «Если линза вызвана одиночным объектом, то будет небольшой, неуклонный рост яркости, а затем плавное снижение по мере того, как линза проходит перед удаленным источником и затем удаляется. В нашем же случае яркость звезды падала не плавно, а резко. И через пару недель она снова стала ярче, что очень необычно. За 500 дней наблюдений мы видели, как яркость ее увеличивалась и уменьшалась в пять раз», – сказал ученый Лукаш Выржиковски из Варшавского университета.

              Астрономы ожидают, что с помощью данного метода получится обнаружить и другие скрытые массивные объекты. По оценкам ученых, в нашей Галактике находятся миллионы необнаруженных черных дыр звездной массы, из которых обнаружены лишь несколько десятков.

              Ученые надеются, что им удастся выявить и одинокие черные дыры, нижний предел масс которых примерно в пять раз превышает массу Солнца.

              В исследовании приняли участие российские ученые  Государственного Астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ, Астрокосмического центра ФИАН, Института астрономии РАН, Казанского федерального университета, Института космических исследований РАН, НИУ  «Высшая школа экономики», Института солнечно-земной физики СО РАН, Академии наук Татарстана и Крымской астрофизической обсерватории.

              Ранее астрономы обнаружили сжавшую Млечный Путь в «гармошку» невидимую галактику.


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