Омича заподозрили в убийстве приятеля «на слабо»

Жителя Омска заподозрили в убийстве приятеля в ходе спора, он пояснил следователям, что пытался доказать погибшему, что ему «не слабо» убить человека, сообщает СУ СК по Омской области.

«По версии следствия, во время совместного распития спиртного в ходе ссоры ранее судимый за кражу 51-летний хозяин квартиры нанес несколько ударов ножом своему приятелю, без определенного места жительства, после чего, поняв, что гость скончался, отчленил голову и пытался скрыть следы преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этот момент на кухню зашла сожительница подозреваемого, она увидела тело и вызвала полицейских.

На допросе мужчина признался в содеянном, он уточнил, что пытался доказать приятелю, что ему «не слабо» убить человека.

«В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – заключили в СК.

В сентябре 2019 года в петербургском парке в выкопанном чемодане нашли тело женщины со следами насильственной смерти, по подозрению в убийстве задержали двух человек.