Чемодан с телом женщины откопали в парке в Петербурге

В Новоорловском лесопарке Петербурга в выкопанном чемодане найдено тело женщины со следами насильственной смерти.

Во рту у жертвы был кляп, а на голове – полиэтиленовый пакет. Тело было найдено в разноцветном чемодане на колесиках, сообщает «Пятый канал».

Подозреваемого в жестоком убийстве задержали по горячим следам, им оказался 21-летний Ислам Г., сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

По информации портала «47news.ru», жертвой оказалась 49-летняя Бэлла Воронина, проживавшая в Мурино. Женщина пропала еще 2 июля, по делу об убийстве задержан еще один подозреваемый ­­­– 36-летний Роман Муртазов из Дагестана.

О пропаже женщины заявил ее сын, с парковки также пропал автомобиль Ворониной. По словам коллег, женщина в тот вечер поехала на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в соцсетях.

Подозреваемый Муртазов заявил, что совершил преступление случайно, а позже позвал на подмогу своего знакомого Ислама. Вместе они вынесли из квартиры жертвы украшения и ценности, а затем вывезли ее тело в лес на ее же машине.

Ранее в Москве было обнаружено тело известной в Instagram блогерши, чье тело было найдено в чемодане. Позже сообщалось, что преступление совершил молодой человек девушки из-за ревности.