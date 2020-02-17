Пугачева похвасталась «хорошей породой»

Певица Алла Пугачева похвалилась «хорошей породой», благодаря которой у нее гладкая кожа, и заявила, что она «не сумасшедшая», а потому, «конечно же», делала пластические операции.

«Я делала [пластические операции]. Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала», – сказала артистка в эфире телеканала НТВ. Пугачева добавила, что ей запрещен общий наркоз, она делала «маленькие подтяжки», передает РИА «Новости».

Исполнительница объяснила гладкость своей кожи «хорошей породой», а также отметила, что у нее есть «хорошие друзья – пластические хирурги». «Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция», – заявила Пугачева.

На ваш взгляд Является ли Пугачева сегодня главной певицей России? Да

Нет



С точки зрения ухода за внешностью и здоровьем Пугачева назвала себя совершенно неорганизованным человеком. «Врачи меня ругают, что я не провожу обследования. Я чувствую себя хорошо, что мне к ним лишний раз ходить?» – задается вопросом она. Артистка отметила, что у нее есть врачи, которые следят за ее «мотором».

Ранее сообщалось, что пластические операции изменили Агузарову до неузнаваемости. Она делала увеличение губ и уколы ботокса.