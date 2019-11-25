Пригожин прокомментировал ажиотаж вокруг новой внешности Агузаровой

Печально, что столь многих людей интересует не музыка исполнителей вроде Жанны Агузаровой, а какие-то внешние моменты, заявил газете ВЗГЛЯД российский продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее один из фанатов Жанны Агузаровой опубликовал совместное фото с певицей, недавно сделавшей ряд пластических операций, на своей странице в Instagram. Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей – кто-то, к примеру, назвал публикацию «шок-контентом».

«Никого не интересует творчество, всех интересует оборотная сторона: попа, скандалы, интриги, больше ничего. Больше всего меня это расстраивает. Мы вообще перестали к музыкантам относиться как к музыкантам, а стали воспринимать их исключительно только с точки зрения скандалов, каких-то конфликтов, интрижек», – заявил Пригожин.

В марте сообщалось, что пластические операции изменили певицу до неузнаваемости. Агузарова делала увеличение губ и уколы ботокса.

Агузарова – советская и российская певица, известная своим эпатажным видом. Прославилась в 80-е годы как солистка группы «Браво».