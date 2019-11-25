Агузарова шокировала фанатов новым обликом

Поклонников певицы Жанны Агузаровой удивил ее внешний вид после ряда пластических операций.

Совместную фотографию с Агузаровой опубликовал в своем Instagram один из фанатов творчества певицы.

«Шок-контент», – написал пользователь igrskripko.

«Ее теперь лучше слушать. Смотреть не надо», – написал shoppgolik.

«Я думала, это Сукачев», – заметила dominidji.

При этом ряд пользователей восхитились новой внешностью Агузаровой, заявив, что экстравагантный образ всегда был ее особой чертой, передает РИА «Новости».

«Она – суперзвезда, талантливая, неординарная, неповторимая», – отметила morskaymarinamoscow.

Напомним, в марте сообщалось, что Агузарова изменилась до неузнаваемости после пластической операции – она увеличила губы и сделала уколы ботокса.