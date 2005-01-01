Российская певица Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости после пластической операции – она увеличила губы и сделала уколы ботокса.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Изменения во внешности исполнительницы можно увидеть в видео для Vogue Russia, в котором та раскрывает перед поклонниками секрет содержимого своей дамской сумочки, роль которой выполняет рюкзак, покрытый шипами.

В рюкзаке Агузарова носит кассетный диктофон и кнопочный телефон-раскладушку, а также фонарик и набор косметики. Кроме того, у певицы всегда с собой веер и «тигриный бальзам».

Ранее стало известно, как певица Алла Пугачева едва не погибла после пластики.