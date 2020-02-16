Иран призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии

Анкара должна соблюдать договоренности, достигнутые во время трехсторонних переговоров России, Ирана и Турции в Сочи, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Сочинский процесс имеет огромное значение. Мы не должны от него отказываться», – приводит его слова ТАСС.

Роухани выразил надежду, что работу с Турцией в рамках Астанинского процесса удастся продолжить.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки.

Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, при этом ряд турецких постов оказался окружен войсками Сирии.

В воскресенье отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил САР в провинции Алеппо.

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