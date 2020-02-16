Переводчики рассказали о самых сложных фразах Путина

Некоторые фразы президента Владимира Путина ставят переводчиков в ступор, рассказали сотрудники департамента лингвистического обеспечения МИД России в программе «Москва. Кремль. Путин».

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков рассказал, что для него показалось очень сложным предложение Путина «Мы не будем стоять враскоряку», передает РИА «Новости».

«Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить». Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно», – сказал он.

Садыков отметил, что иногда президент произносит неожиданные фразы, которые ставят переводчиков в ступор. Так, в 2017 году на Петербургском экономическом форуме Путин в шутку сказал собравшимся «Вольно!», что было для переводчиков совершенно неожиданно.

«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», – отметил Садыков.

Третий секретарь департамента Наталья Красавина рассказала, что сложности в переводческом сообществе вызвала фраза Путина «Донбасс порожняк не гонит». В итоге было решено перевести ее как «Донбасс ерунды не говорит».

В апреле 2019 года произошла курьезная ситуация со шведским переводчиком. Путин тогда заявил, что Россия получила инвестиции на 5 млрд от «шведских друзей», однако переводчик произнес вместо этого «партнеры». «Я сказал «друзей», а он – партнеров. Бандит!» – пошутил Путин.