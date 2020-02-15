В Тольятти к дому привезли землю с надгробными фотографиями

В Тольятти местные жители пожаловались на появившиеся у дома кучи земли, в которых можно заметить надгробные фотографии и части памятников.

Одна из жительниц города опубликовала в соцсетях видео, показав фрагменты надгробий и могильные фотографии в куче земли. По ее словам, землю привезли к одному из домов на Громовой улице, передает «Рен ТВ».

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что после публикации видео началась проверка.

Ранее в Казахстане женщина нашла фрагмент надгробия отца на плитке в ТЦ.