Грузия поблагодарила Помпео за ее упоминание в антироссийском контексте

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поблагодарил госсекретаря США Майкла Помпео, упомянувшего его страну на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Благодарны госсекретарю Майклу Помпео, поддерживающему Грузию в условиях российской оккупации и в борьбе с пропагандой, которая направлена против западной интеграции Грузии», – заявил Давид Залкалиани.

Глава МИД Грузии также заявил, что «ценит вклад США в обеспечении безопасности в регионе «Восточного партнерства».

Также грузинский министр отметил, что ценит отношения Америки с такими «союзническими странами как Грузия».

В Мюнхене глава американской дипломатии обвинил Россию в «кампании по дезинформации», а также отметил, что спустя 30 лет после падения Берлинской стены Россия «занимает» Крым, Восточную Украину и части Грузии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД