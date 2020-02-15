Баженов: Поправки к Конституции позволят гражданам заступаться за животных и природу

Взгляд
15 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 11:10  |  vz.ru
Разделы

Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах

Россия повысила свою продовольственную безопасностьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Еще недавно такая доля казалась просто невозможной. Но действительно – российское продовольствие не только заставило капитулировать западные продукты в России, но и намерено потеснить их за рубежом. Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
Перейти а раздел…

Западные строители долгостроев воруют куда больше российских

Строительство «Филармонии на Эльбе» в Гамбурге превысило смету практически на порядокФото: Christian Charisius/Reuters
Гигантские расходы на строительство крупных сооружений, коррупция, долгострой и проблемы обманутых дольщиков – об этом российские читатели узнают из новостей каждый день. «Зенит-Арена» и космодром Восточный стали яркими примерами подобных строек. Однако и на Западе легко обнаружить такие истории, за одним большим исключением: как их воспринимают публика и пресса. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...
Обсуждение: 146 комментариев

Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев

Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Русских и белорусов хотят поссорить

    Какими будут пассажирские самолеты будущего

    Вода для Крыма в обмен на Донбасс

      Перейти а раздел…

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

          В сексуальном скандале вокруг учительницы и девятиклассника астраханской школы кому вы больше сочувствуете?
          • Учительнице

          • Девятикласснику

          • Сочувствую обоим

          • Не сочувствую никому

          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
          • Дешевле, чем Европе

          • Дороже, чем Европе

          • Так же, как Европе

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи
              Путин прямо поставил Зеленскому вопрос о намерении Украины выполнять «Минск-2»Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО против РоссииПекин объявил США угрозой для КитаяИтальянский депутат поставил слова Путина о «папе и маме» в пример Европе
              Зеленскому придумали «осетинский канал тайной связи» с РоссиейСтупень советской ракеты разрушилась в космосе через 29 лет после запускаХафтар обещал Эрдогану сделать Ливию «могилой для террористов и наемников»Названа предполагаемая дата полета пилотируемого корабля США к МКС
              Украина предложила Румынии вместе бороться против России в Черном мореГерой Евро–2008 в составе сборной России переехал в СШАПоявились сообщения об отказе Мексики покупать военные вертолеты у РоссииВ московском метро избили позировавшую с голой грудью девушку

              Главная тема


              Западные строители долгостроев воруют куда больше российских

              Четкое определение


              Консерваторы США поддержали идею защиты понятия брака в Конституции России

              строительство газопровода


              Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

              Бросают своих


              Депутаты в Киевской области отказались от украинских сограждан из Уханя

              Видео

              Основной закон


              Конституция России станет ответом на вызовы времени

              покупка жилья


              Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

              война в сирии


              Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

              особые отношения


              Минобороны России отговорило Финляндию вступать в НАТО

              Свобода вероисповедания


              Сергей Худиев: США перехватывают у России религиозную повестку

              Угрожающие очертания


              Михаил Магид: Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

              Нешуточный перепуг


              Василий Стоякин: Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является День святого Валентина?

              Баженов: Поправки к Конституции позволят гражданам заступаться за животных и природу

              15 февраля 2020, 10:41

              Текст: Андрей Резчиков

              Версия для печати

              Идея закрепить в Конституции ответственное обращение с животными даст отпор огромному количеству так называемых зоозащитников, получающих финансирование из-за рубежа, сказал газете ВЗГЛЯД журналист Тимофей Баженов. Ранее внесение такой поправки в основной закон поддержал Владимир Путин.

              «Эта инициатива необходима российскому законодательству. Большинство людей хорошо относится к животным, но есть негодяи, которые издеваются над животными и портят природу, которая для фауны – дом. До сих пор попытки заступиться за дикую природу носили характер общественной инициативы. И с точки зрения закона, граждане, находящиеся по обе стороны баррикад, примерно равны. Например, потому, что домашние животные, согласно закону, имущество владельца», – сказал журналист, ведущий программы «Как устроен мир» Тимофей Баженов.

              Он добавил, что здравомыслящие люди понимают, что у животных есть душа, а природа – это не бесконечный ресурс. «Внесение соответствующих поправок в Основной закон РФ позволит гражданам заступаться за животных и природу, опираясь на Конституцию», – уверен собеседник.

              По его словам, сейчас в обществе присутствует огромное количество так называемых зоозащитников, получающих финансирование из-за рубежа. «На самом деле их задача – нагнетание общественной истерии и разбалансировка общества. Цель так называемых экоактивистов и зоозащитников – нанесение вреда промышленности и развитию индустрии в нашей стране», – считает Баженов.

              Журналист добавил, что появление соответствующей поправки в Конституции «внесет ясность в этот вопрос, станет понятно, кого или что мы защищаем и от каких действий».

              «Таким образом из социальной сферы будут исключены зарубежные наймиты. Соответственно, будут отделены зерна от плевел. Граждане России, имеющие активную социальную позицию в области защиты природы, получат возможность действовать на основании закона, а люди, прикрывающие свои разрушительные действия идеями о защите природы, будут лишены мутной воды, в которой привыкли ловить рыбу», – полагает Баженов.

              Он приветствовал то, что «каждый гражданин России сможет лично участвовать в обсуждении поправок к основному закону».

              В четверг президент России Владимир Путин назвал хорошей идею закрепить в Конституции ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса. Так он отреагировал на соответствующее предложение спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова на встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

              «Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране», – сказал Путин.

              Как говорил газете ВЗГЛЯД эксперт по экологическим правам Совета по правам человека Илья Блувштейн, принятие соответствующей поправки зафиксирует «многолетние ожидания граждан закрепить нравственный подход в правовой норме высшей конституционной силы».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............