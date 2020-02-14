Челябинских студентов оставили без ночлега, не пустив в общежитие из-за карантина

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Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

Только удешевление ипотеки доступным жилье не сделает Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечная ставка опустилась до рекордных 9%, но это все равно «бремя даже для семьи со средними доходами», признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для некоторых россиян ипотека уже намного дешевле благодаря поддержке государства. Но стоит ли ждать еще более дешевую ипотеку – большой вопрос. Ведь при росте стоимости жилья покупка даже по более низкой ставке может оказаться невыгодной. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Русских и белорусов пытаются рассорить на двух языках

В перспективе от Белоруссии можно ожидать и «западного выбора», и политической русофобии, но не подавления русскоязычияФото: Sergei Grits/АР/ТАСС
Отказ одного из минских магазинов обслуживать клиента на белорусском языке вызвал горячее обсуждение в Сети. Некоторые даже разглядели в этой ситуации «призрак Евромайдана» и «угрозу белорусского национализма». Меж тем бытовые языковые конфликты в Белоруссии и на Украине имеют принципиальное отличие. Проблема союзной нам республики совсем в другом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
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Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
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В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
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              Челябинских студентов оставили без ночлега, не пустив в общежитие из-за карантина

              14 февраля 2020, 15:40

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина с громкими криками и угрозами выгоняет студентов из общежития из-за объявленного карантина. Источник рассказал, что учащихся якобы выставила на улицу среди ночи преподавательница Челябинского энергетического колледжа.

              По предварительным данным, женщина, запечатленная на видео – преподаватель колледжа, сообщает портал 31tv.ru.

              Бывшие студенты рассказали, что педагог отличается суровым нравом и позволяет себе повышать голос.

              «Часто слышу от одногруппников, что происходят подобные ситуации, в плане ссор, криков», – рассказал один из студентов.

              Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина, должность которой не уточняется, с громкими криками и угрозами выгоняет студентов из общежития, передает портал «360».

              Свои действия она объясняет тем, что в общежитии объявили карантин. Студенты пытались объяснить, что им некуда идти и нечем заплатить за временное жилье. На это им пригрозили полицией.

              В Министерстве образования Челябинской области сообщили, что ролик действительно был снят в общежитии Челябинского энергетического колледжа, однако его авторы – студенты радиотехникума.

              В министерстве пояснили порталу 74.ru, что «в колледжах объявлен карантин, и дети могли ехать домой, их официально отпустили».

              «Кто мог – уехал, остались сироты или те, кому ехать очень далеко. Выгонять на время карантина студентов из общежитий никто не имеет права. Эти ребята, снявшие видео, немного конфликтные, и по видео видно, что вахтера они завели, но в любом случае она не должна была себя так вести», – добавили там.

              Сообщается, что выгонявшая студентов женщина взяла отгулы с 12 по 14 февраля. В отношении нее пообещали принять «жесткие дисциплинарные меры».

              При этом руководство колледжа не комментирует ситуацию.

              Напомним, в конце января сообщалось, что в одной из школ Челябинска ввели карантин после смерти ученицы от гриппа.


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